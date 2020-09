Pomigliano Jazz, Lionel Loueke in concerto sul cratere del Vesuvio (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa venticinquesima edizione del festival Pomigliano Jazz si apre domenica 6 settembre sul Vesuvio con un’anteprima d’eccezione: Lionel Loueke in concerto con special guest il sassofonista e compositore partenopeo Daniele Sepe. Il chitarrista originario del Benin presenta sulla vetta del vulcano i brani del suo nuovo album “HH”, dedicato al suo mentore Herbie Hancock, con un esclusivo live acustico al tramonto sull’orlo del cratere del Vesuvio a quota 1200 metri. Definito dallo stesso Hancock “un musicista che dipinge note”, Lionel Loueke è il primo artista annunciato dal festival diretto da Onofrio Piccolo per l’anteprima che il 6 ... Leggi su anteprima24

