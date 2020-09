Per Ceccanti dal referendum esce una riforma parziale ma positiva (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - “Questa è solo una riforma parziale, l'aggiornamento potrebbe e dovrebbe comprendere anche altro. Ma questo altro sarebbe un più che comprende questo meno ed allora dire no al meno perché non c'è il più è un esercizio di benaltrismo per non fare niente". Lo afferma in un'intervista a Il Dubbio il capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali Stefano Ceccanti. "I cosiddetti correttivi o integrazioni - prosegue Ceccanti - limitano effetti collaterali negativi di un intervento che è positivo in se', per quanto limitato. Non è che esso sarebbe cattivo e che i correttivi o integrazioni lo rendano buono. Anche quando un testo è condivisibile bisogna porsi il problema degli effetti collaterali negativi, in particolare di un certo effetto disrappresentativo che provoca ai ... Leggi su agi

