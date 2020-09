Oroscopo di settembre 2020: le previsioni del mese (Di martedì 1 settembre 2020) Ben ritrovati, cari amici, per un nuovo passaggio importante, quello dal mese di agosto a quello di settembre. Tanto accadrà anche in questo mese, e noi interrogheremo le stelle per l’Oroscopo del mese di settembre. Oroscopo settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo settembre: Ariete Potrebbe essere necessario mantenere aperte le opzioni sul fronte accademico. Il fronte familiare si illumina con l’arrivo di qualcuno vicino. Oroscopo settembre: Toro È un mese per incontrare qualcuno che rimandavi da tempo. Si segnalano ottime prospettive per quanto riguarda la proprietà. Oroscopo settembre: ... Leggi su italiasera

