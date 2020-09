Occupazione, effetti Covid: 500mila posti in meno in quattro mesi (Di martedì 1 settembre 2020) Da febbraio 2020, certifica l'Istat, il livello dell'Occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila. Lo scrive l'Istat nelle statistiche flash su occupati e disoccupati a lugli Leggi su firenzepost

FirenzePost : Occupazione, effetti Covid: 500mila posti in meno in quattro mesi - lacarlizz : RT @SegantiniE: La legge Calenda ha effetti positivi sulla trasformazione digitale e sull’occupazione: è uno strumento importante da rilanc… - AlexShar7 : RT @SegantiniE: La legge Calenda ha effetti positivi sulla trasformazione digitale e sull’occupazione: è uno strumento importante da rilanc… - dani1972df : RT @SegantiniE: La legge Calenda ha effetti positivi sulla trasformazione digitale e sull’occupazione: è uno strumento importante da rilanc… - Giuseppe_981 : RT @SegantiniE: La legge Calenda ha effetti positivi sulla trasformazione digitale e sull’occupazione: è uno strumento importante da rilanc… -