MotoGp, Crutchlow: "Non sarei qui se non amassi ciò che faccio" (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - ' Se non amassi ciò che faccio non sarei qui. Non sarei alla ricerca di una moto per la prossima stagione. E invece io la voglio '. Trentacinque anni, da compiere in ottobre, e non sentirli. ... Leggi su corrieredellosport

dianatamantini : MOTOGP - Moto3 tra giochi di scie e settori troppo lenti: come evitare certi comportamenti? Cal Crutchlow dice la s… - corsedimoto : MOTOGP - Moto3 tra giochi di scie e settori troppo lenti: come evitare certi comportamenti? Cal #Crutchlow dice la… - barbito6 : RT @gponedotcom: Crutchlow: 'Amo ancora correre o non vorrei una moto per il 2021': 'Sono ancora veloce, ma non ho buone sensazioni sulla H… - gponedotcom : Crutchlow: 'Amo ancora correre o non vorrei una moto per il 2021': 'Sono ancora veloce, ma non ho buone sensazioni… - corsedimoto : MOTOGP - Cal #Crutchlow sostiene che Takaaki #Nakagami sia più veloce in questa stagione #MotoGP grazie alla moto 2… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Crutchlow MotoGP, Crutchlow-Nakagami: volano scintille nel box Honda Corse di Moto MotoGP: Honda in burrasca, tra liti e nessuno che riesce a guidare la RC213V

Come è quel detto che dice: “Quando il gatto non c'è, i topi ballano!”? In Casa Honda, l'assenza di “gatto” Marc non ha portato niente di tutto ciò, anzi, le due “prime punte” rimaste, ovvero Cal Crut ...

Speriamo che nel 2021 la pioggia avrà smesso di cadere

La pioggia ha caratterizzato il nostro viaggio lungo la A43 verso il circuito di Silverstone lo scorso giovedì pomeriggio. In circostanze normali sarebbe dovuto essere il giorno che avrebbe preceduto ...

Come è quel detto che dice: “Quando il gatto non c'è, i topi ballano!”? In Casa Honda, l'assenza di “gatto” Marc non ha portato niente di tutto ciò, anzi, le due “prime punte” rimaste, ovvero Cal Crut ...La pioggia ha caratterizzato il nostro viaggio lungo la A43 verso il circuito di Silverstone lo scorso giovedì pomeriggio. In circostanze normali sarebbe dovuto essere il giorno che avrebbe preceduto ...