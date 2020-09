Morto Erick Morillo, autore della hit "I like to move it", tema di Madagascar - (Di martedì 1 settembre 2020) Francesca Galici A 49 anni è stato trovato Morto Erick Morillo, dj di fama internazionale autore della hit "I like to move it", colonna sonora di Madagascar Si è spento a 49 anni il dj di fama internazionale Erick Morillo. A darne notizia è stato il sempre ben informato sito di spettacolo TMZ. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella sua casa di Miami poche ore fa dalle forze dell'ordine ma non sono ancora state chiarite le cause della sua morte. Erick Morillo è stato autore di numerose musiche dance ma il suo successo più grande è stato senz'altro I like to ... Leggi su ilgiornale

