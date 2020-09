Migranti: donna positiva al Covid partorisce a bordo di un elicottero (Di martedì 1 settembre 2020) Una migrante incinta al nono mese, positiva al Coronavirus, che era approdata a Lampedusa, ha partorito a bordo di un elicottero del 118 della Regione Siciliana che la stava trasportando a Palermo. La donna è stata assistita dai medici e dal personale del Sistema sanitario regionale, ai quali l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha rivolto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

