Matthew McConaughey star del podcast Hank the Cowdog ideato da Jeff Nichols (Di martedì 1 settembre 2020) Matthew McConaughey e Jeff Nichols collaboreranno di nuovo dopo il film Mud per realizzare il podcast Hank the Cowdog. Matthew McConaughey sarà uno dei protagonisti del podcast scritto, diretto e prodotto da Jeff Nichols con cui verrà proposto un adattamento dei libri per bambini di John R. Erickson dedicati alla storia di Hank the Cowdog. Il progetto è sviluppato da Tri-State Pictures, HTC Productions e QCode e debutterà ufficialmente il 14 settembre. Oltre a Matthew McConaughey, coinvolto come produttore e voce di Hank, tra gli interpreti dei cinque episodi ci saranno anche ... Leggi su movieplayer

Matthew McConaughey sarà uno dei protagonisti del podcast scritto, diretto e prodotto da Jeff Nichols con cui verrà proposto un adattamento dei libri per bambini di John R. Erickson dedicati alla stor ...

