Marvel's Avengers: svelati i prezzi delle microtransazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Ora che Marvel's Avengers è uscito in Australia e in altre parti del mondo, abbiamo imparato qualcosa in più sul sistema di microtransazioni del gioco e sui costi.La valuta di gioco si chiama Credits e, come molti altri giochi che utilizzano microtransazioni, potrete acquistare Credits dal negozio in-game, dove sarà possibile acquistare crediti in gruppi di 500, 2.000 (più 200 crediti bonus), 5.000 (più 1.500 crediti bonus) e 10.000 (più 3.000 crediti bonus), secondo Stevivor.In termini di prezzo, si parte da $ 5 per 500 crediti e si arriva fino a $ 100 per il pacchetto di 13.000 crediti.Leggi altro... Leggi su eurogamer

