Le regole UEFA in caso di positività al Coronavirus: dal minimo di 13 giocatori all’estrazione (Di martedì 1 settembre 2020) Nonostante le crescenti difficoltà per via del Coronavirus, le Nazionali sono pronte a tornare in campo a brevissimo. Tra qualche giorno sarà tempo di Nations League e la UEFA ha preparato un rigido protocollo in caso di positività al Covid-19. Questo quanto deciso dal Comitato esecutivo: se un gruppo di giocatori viene messo in quarantena obbligatoria o in autoisolamento per decisione di un’autorità nazionale/locale competente, la partita verrà disputata come previsto purché la squadra abbia almeno 13 giocatori disponibili (di cui almeno un portiere), indipendentemente da quanto disposto da altri articoli del regolamento della competizione (compresa la scadenza per la comunicazione della lista dei giocatori) e purché tutti i ... Leggi su calcioweb.eu

I preparativi per le partite delle nazionali proseguono nonostante le difficoltà legate alla pandemia Covid-19. L’applicazione del protocollo UEFA Return to Pla ...

