Inchiesta sulla morte delle sorelle schiacciate dall’albero caduto nel campeggio di Massa. L’esperto: “Quel pioppo non era sano” (Di martedì 1 settembre 2020) La procura di Massa Carrara indaga sulle condizioni dell’albero caduto sulla tenda dentro la quale dormivano le sorelle Malak e Jannat Lassiri, 14 e 3 anni, nel campeggio Verde Mare a Marina di Massa. I magistrati guidati da Piero Capizzoto vogliono capire se il pioppo che ha schiacciato la tenda sia caduto a causa del maltempo che ha colpito la zona domenica o se una maggiore cura dell’albero avrebbe potuto evitare la tragedia. Proseguono quindi gli accertamenti per stabilire la dinamica della caduta della pianta. I carabinieri hanno convocato il titolare del campeggio Verde Mare, Amilcare Dal Pino, noto in zona e con esperienza nel settore. È stato risentito dopo un primo colloquio di domenica, sempre come persona ... Leggi su ilfattoquotidiano

ChiaraChi21 : RT @paciolla_p: 1/2 Prosegue anche oggi l'inchiesta de la @repubblica a pag. 17 per la ricerca della verità per la morte del mio amatissimo… - zazagab2 : @fbozza @CarloRubio7 @HuffPostItalia Non sta a me appurare la verità,basta un'inchiesta sulla veridicità di quello… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Aperta un'inchiesta sulla morte delle due #sorelline travolte da un albero caduto per una tromba d'aria sulla loro tenda a #Mar… - pinodanna7 : @RadioSavana Rendere di nuovo grandi i servizi segreti, riforme per la scuola che includano commissioni di psicolog… - PippoPusante : @fattoquotidiano Il punto non è indagare il governo e la regione, ma dovrebbe essere fatta una indagine a 360° sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sulla Inchiesta sulla Rsa di San Domenico, l'ipotesi è di maltrattamenti Il Tirreno Truffe: dopo i diamanti, arriva il “Diamante”

E dopo oltre tre anni e mezzo, durante l’estate di questo istrionico anno, l’inchiesta sulla maxi truffa da 2 miliardi inerente alla vendita di diamanti a prezzi gonfiati attraverso le banche da parte ...

Terrorismo, italiano e kuwaitiano arrestati a Londra: erano su un volo intercettato dai caccia

La polizia anti-terrorismo britannica ha reso noto di avere arrestato ieri sera un italiano e un cittadino del Kuwait nell’aeroporto di londinese di Stansted. Secondo quanto riporta il Guardian, l’ita ...

E dopo oltre tre anni e mezzo, durante l’estate di questo istrionico anno, l’inchiesta sulla maxi truffa da 2 miliardi inerente alla vendita di diamanti a prezzi gonfiati attraverso le banche da parte ...La polizia anti-terrorismo britannica ha reso noto di avere arrestato ieri sera un italiano e un cittadino del Kuwait nell’aeroporto di londinese di Stansted. Secondo quanto riporta il Guardian, l’ita ...