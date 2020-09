In Cina la mostra “Raffaello opera omnia” (Di martedì 1 settembre 2020) Al Luxe Lakes Art Expo Center di Chengdu, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della mostra “Raffaello opera Omnia”. Ideata e prodotta da RAICom ed organizzata in Cina, nell’anno del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-italiane, da Ambasciata d’Italia, Istituto Italiano di Cultura e Consolato Generale d’Italia a Chongqing con la collaborazione di Luxe Lakes, CAFA Art Museum e Wisdom Art & Culture, l’esposizione approda nella Provincia del Sichuan dopo essere stata ospitata, dal 13 giugno al 5 agosto, dal Global Sunac Center for Contemporary Art di Kunming (Provincia dello Yunnan). All’evento di apertura sono intervenuti il Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia in Cina Emanuele de Maigret, il Console Generale d’Italia a ... Leggi su ildenaro

Borse europee in rialzo (Londra esclusa), sponda da recupero Cina

Le principali Borse europee centrano il rimbalzo nei primi minuti di contrattazioni. Dopo i cali registrati in chiusura ieri, il Dax sale dello 0,51% mentre il Cac40 mostra un aumento dello 0,14 per c ...

Ningmei Soul GI6, il Pc da gaming di Xiaomi che costa 200 euro

I computer per il gaming sono noti per essere i più costosi sul mercato ma Xiaomi è pronta a farci ricredere con il Ningmei Soul GI6, una macchina da gioco da 200 euro. Lanciato sotto il marchio Youpi ...

