“Il Recovery, una grande responsabilità, una sfida cruciale per nostro futuro” afferma Gentiloni (Di martedì 1 settembre 2020) E’ abbastanza evidente che l’approvazione da parte dell’Europa per il Recovery Plan, rappresenta per noi una vera boccata d’ossigeno anzi, per dirla tutta, l’ultima spiaggia. Diversamente saremmo precipitati in un baratro. Stamane ha tenuto a sottolinearlo – ovviamente con meno gravità – Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, partecipando i bèvideo conference all’audizione tenuta dalle commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Ue di Camera e Senato. Gentiloni ha ricordato che “siamo di fronte ad una sfida“, per la quale urge una risposta “all’altezza della crisi senza precedenti provocata dalla pandemia di Covid-19 e anche delle decisioni senza precedenti che sono state prese”. Dunque, ha rimarcato ... Leggi su italiasera

