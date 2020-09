Il gruppo francese Sanofi: 'Falliti i test sul vaccino, stop a nuovi studi' (Di martedì 1 settembre 2020) Primo fallimento ufficiale sul . Il laboratorio francese ha annunciato questa mattina che il test clinico internazionale di fase 3 che testa l'efficacia del suo preparato denominato Kevzara, messo a ... Leggi su leggo

ilFrancoTirator : RT @RivEnergia: Una notizia ancor più notiziabile è la profonda crisi dell'ex monopolista francese #EdF che potrebbe spingerla a cedere la… - Primaonline : Vivendi e Amber portano Lagardere in tribunale. Al via la battaglia legale per la governance del gruppo francese… - RivEnergia : Una notizia ancor più notiziabile è la profonda crisi dell'ex monopolista francese #EdF che potrebbe spingerla a ce… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Covid, il gruppo francese Sanofi: «Falliti i test sul vaccino, stop a nuovi studi» - LoJackItalia : Buon compleanno Clio, 30 anni e non sentirli Compie 30 anni la più famosa delle Renault, quella Clio che dal primo… -