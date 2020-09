Giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti contro Gemma Galgani (Di martedì 1 settembre 2020) Terremoto. Poco prima dell' inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Giorgio Manetti, ex volto storico del programma, torna alla carica. Rompe il silenzio e parla di Gemma Galgani, alle prese con la fine della storia con Sirius. “E' un film già visto. Sono le stesse scene, ormai, da dieci anni”, dice Manetti quando gli telefoniamo. Il gabbiano (come lo hanno soprannominato i fan) mette a fuoco la situazione senza lasciarsi sfuggire nulla. Attacca la sua ex Gemma Galgani, conosciuta ai tempi di Uomini e donne. La loro storia non è mai decollata. Anzi è finita nel peggiore dei modi: lui ha abbandonato il programma, lei continua ad essere in studio con la speranza di trovare l'uomo adatto. Anche la storia con ... Leggi su iltempo

tempoweb : Giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti contro Gemma Galgani #gemmagalgani #giorgiomanetti #uominiedonne… - infoitinterno : Il giallo di Viviana e Gioele Nuovi esami sui resti del bimbo - _jjstmeelena_ : +le luci infatti, il blu e il rosso si contrastano continuamente nel video, donando una profondità intraprendente.… - Noovyis : (Angela Lansbury oggi: La Signora in Giallo a Malibu: la foto conquista i fan sui social) Playhitmusic - - Roky99760738 : RT @Nozucchero: Divertenti la Melona e il Merdini che la menano sui migranti, visto che i decreti sicurezza sono tuttora attivi. Del resto… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo sui Giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti contro Gemma Galgani Il Tempo Giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Terremoto. Poco prima dell’ inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Giorgio Manetti, ex volto storico del programma, torna alla carica. Rompe il silenzio e parla di Gemma Galgani, alle prese co ...

Arrivano le prime piogge a Palermo: crescono le speranze per il bosco della Moarda ancora in fiamme

Come previsto questa mattina e nei giorni scorsi stanno arrivando sulla città di Palermo le prime piogge. Piove anche nelle zone pedemontane della città in particolare Baida, Borgo Nuovo, Monte Pelleg ...

Terremoto. Poco prima dell’ inizio della nuova stagione di Uomini e donne. Giorgio Manetti, ex volto storico del programma, torna alla carica. Rompe il silenzio e parla di Gemma Galgani, alle prese co ...Come previsto questa mattina e nei giorni scorsi stanno arrivando sulla città di Palermo le prime piogge. Piove anche nelle zone pedemontane della città in particolare Baida, Borgo Nuovo, Monte Pelleg ...