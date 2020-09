Facebook potrebbe bloccare la condivisione di notizie in Australia (Di martedì 1 settembre 2020) Lo ha minacciato come risposta al disegno di legge che prevede che le piattaforme tecnologiche paghino gli editori per i loro contenuti Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Facebook potrebbe Facebook potrebbe bloccare la condivisione di notizie in Australia Il Post Classifica Tour de France 2020/ Alaphilippe resta maglia gialla, Sagan in verde

Classifica Tour de France 2020: maglia gialla e altre graduatorie in vista della 3^ tappa. Comanda Julian Alaphilippe davanti a Yates e Hirschi, il nostro Davide Formolo è nella Top Ten. Classifica To ...

"Vai a fare la p....". Attacco sessista su Facebook alla candidata Melini: «Lo denuncio»

PIETRARUBBIA - Attacco sessista inqualificabile alla aspirante consigliera regionale del M5s Samuela Melini attraverso la pagina di un sostenitore meetup che pubblicizzava la brochure dell’avvocatessa ...

