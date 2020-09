Esclusiva: Colley e Traoré al Parma, via libera dell’Atalanta (Di martedì 1 settembre 2020) Ebrima Colley e Amad Traoré sono sempre più vicini al Parma, è atteso il via libera dell’Atalanta per il prestito dei due talenti offensivi rispettivamente nati nel 2000 e nel 2002. Esiste il gradimento degli agenti, manca l’ultimo e definitivo placet dell’Atalanta che dovrebbe arrivare presto. Foto: twitter Atalanta L'articolo Esclusiva: Colley e Traoré al Parma, via libera dell’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

