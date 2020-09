Educazione Civica, Fioramonti Invia Alle Scuole un Manuale sul Nuovo Modulo d’Insegnamento (Di martedì 1 settembre 2020) Il deputato del gruppo Misto ed ex titolare del Ministero dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha Inviato Alle Scuole un opuscolo sull’Educazione Civica. “In occasione della riapertura della scuola, ho voluto Inviare a tutti gli istituti un Manuale gratuito che raccoglie il risultato dei lavori di elaborazione del Nuovo insegnamento dell’Educazione Civica, realizzato lo scorso anno all’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal mio gruppo di lavoro di illustri esperti“. “Il Modulo di insegnamento che abbiamo progettato è incentrato sul concetto di ... Leggi su youreduaction

