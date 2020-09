Coronavirus in Toscana: morto un uomo di 79 anni a Lucca. E 40 nuovi contagi (Di martedì 1 settembre 2020) Oggi, 1 settembre, è stato registrato il decesso di un uomo di 79 anni nella provincia di Lucca. I nuovi contagi sono 40 (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (4 Sardegna, 1 EmiliaRomagna) Leggi su firenzepost

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Stanziati 3 milioni di euro per potenziare il trasporto scolastico regionale per il periodo s… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania #coronavirus - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana #1settembre ?? 40 nuovi casi ?? 4929 tamponi eseguiti ?? 62 ricoverati (+2 da ieri) ?? 9… - GiornaleBarga : Coronavirus, 40 casi in Toscana; un solo morto, un uomo di 79 anni a Lucca - ilpost : Fino al 20 settembre i viaggiatori che transitano dalle principali stazioni della Toscana potranno sottoporsi al ta… -