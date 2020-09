Contagi in crescita in Campania, De Luca: “Una settimana e avremo risolto il problema” (Di martedì 1 settembre 2020) “Abbiamo davanti tempi delicati, dobbiamo stringere i denti. Ancora una settimana e poi avremo risolto il problema”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi in visita allo stabilimento Treofan di Battipaglia (Salerno), facendo il punto sulla situazione dei rientri in regione e dell’aumento dei Contagi da Covid-19. Contagi in crescita, … L'articolo Contagi in crescita in Campania, De Luca: “Una settimana e avremo risolto il problema” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

