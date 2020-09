Caso positivo a scuola: chiuso un Istituto Superiore a Verbania (Di martedì 1 settembre 2020) Caso positivo a scuola: il Covid non passa inosservato. Proprio la scorsa settimana, una docente risultata attualmente positiva, aveva preso parte ai test di integrazione per alcuni studenti. Pare sia entrata in contatto con un gruppo di sei alunni ( che stanno ancora attendendo il tampone) ora asintomatici. Caso positivo a scuola: una docente aveva tenuto esami di ammissione Si è verificato in un Istituto Superiore dei Verbania, un Caso positivo a scuola. L’Istituto in questione è il Cobianchi, tra i maggiori in termini di dimensioni. Il locale è stato immediatamente soggetto a sanificazione, per garantire la ripresa delle ... Leggi su notizieora

HuffPostItalia : Diaco: 'Basta parlare di Covid'. Ma a 'Io e Te' un caso positivo e la Rai chiude il programma - elenabonetti : Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli… - Agenzia_Ansa : Un caso positivo al Covid in un istituto superiore di Verbania, chiusa la scuola. Dal 26 agosto si stavano svolgend… - NotizieOra : Caso positivo a #Scuola: chiuso un Istituto Superiore a Verbania - S1Tv : Coronavirus. Un caso positivo a Simeri Crichi -