Bruno Barbieri e 4 Hotel su Sky Uno con il Cliente maleducato: anticipazioni e location 1 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Tutto è pronto per il ritorno su Sky Uno di Bruno Barbieri e 4 Hotel. La nuova edizione del programma prenderà il via proprio oggi, 1 settembre, su Sky Uno lanciando così una nuova sfida tra gli albergatori italiani sotto la guida dello chef presto di nuovo sulla poltrona di giudice di Masterchef Italia. L’appuntamento è fissato ogni martedì, a partire da oggi, su Sky e NOW TV, per andare alla ricerca delle strutture che rappresentano il biglietto da visita del turismo italiano. La nuova edizione di 4 Hotel al via oggi toccherà Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo per un totale di otto puntate ma la produzione ci ha tenuto a precisare che tutte le puntate sono state registrate prima del ... Leggi su optimagazine

