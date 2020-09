BETELGEUSE CONTINUA A RISERVARE SORPRESE (Di martedì 1 settembre 2020) La fotometria di . Sembra che una seconda nuvola di polvere espulsa dalla stella stia passando sopra la sua fotosfera lungo la nostra linea di vista. Come accennato in ATel#13901 dopo un insolito massimo di breve durata di circa 0,4 magnitudine (ATel#13601) raggiunto in aprile/maggio 2020 la stella … L'articolo proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress

A ritrovarsi per una selva oscura, negli anni a ridosso del 1300, non fu soltanto il Sommo Poeta: anche alla supergigante rossa Betelgeuse capitò una disavventura analoga. Trovandosi a poco più di 700 ...

