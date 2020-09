Bertolaso: “Riaprire gli stadi? Se fossimo in un Paese diverso, perché no” (Di martedì 1 settembre 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile: “A partire dal mese di maggio mi sono speso molto per il calcio, affinché si ripartisse. Mi sono consultato spesso con il CTS affinché le attività sportive potessero ripartire, anche il beach volley che era stato penalizzato. Ad oggi mi sto battendo per la ripartenza delle scuole: è fondamentale pensare al futuro dei nostri figli e nipoti, devono tornare a scuola. È un aspetto prioritario per una società civile che vuole ripartire. Sulla riapertura degli stadi “Per quanto riguarda gli impianti sportivi, è un altro paio di maniche, ci vuole maggiore cautela. Abbiamo visto quanto accaduto quest’estate, si è riaperto quasi tutto, anche dove non è ... Leggi su ilnapolista

