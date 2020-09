Batterio in ospedale a Verona, Commissione regionale: colpiti 96 bambini, 4 morti (Di martedì 1 settembre 2020) "È stato come se me l'avessero uccisa un'altra volta". Francesca non riesce a trattenere la rabbia, mentre legge la relazione della Commissione regionale del Veneto, istituita per capire cosa sia successo nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale della Donna e del Bambino di Verona, dove nel giro di due anni, dal 2018 al 2020, sono morti quattro neonati. Francesca è la mamma di Nina, una delle quattro piccole vittime, uccise dal Citrobacter koseri, un Batterio estremanente raro, che quando colpisce il cervello può provocare lesioni gravissime, fino a portare alla morte. Secondo la Commissione, in quel reparto sono stati 96 i neonati contaminati. Fra questi, oltre alle quattro vittime, ci sono altri nove bambini ... Leggi su tg24.sky

Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - Corriere : Verona, nel rubinetto dell’ospedale il batterio killer che ha ucciso quattro neonati e ne ha infettati 96 - RaiNews : Il batterio killer che si sarebbe annidato in un rubinetto dell’acqua usato dal personale della Terapia intensiva n… - Noovyis : (“Batterio killer sottovalutato, comunicazioni assenti”: nella relazione le responsabilità dell’ospedale di Verona… - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Batterio in ospedale a Verona, Commissione regionale: colpiti 96 bambini, 4 morti -