Basket, Supercoppa A1 2020: risultati e classifiche (Di martedì 1 settembre 2020) I risultati e le classifiche della Supercoppa 2020 di Serie A1. Formato inedito per la competizione che da giovedì 27 agosto apre la stagione 2020/2021 di Basket italiano. Tutte le compagini della massima serie prenderanno parte alla rassegna che fino all’anno scorso vedeva al via solamente quattro squadre. I sedici team sono stati divisi in quattro gironi da altrettante squadre che sono state divise secondo il criterio prettamente geografico. Di seguito tutti i risultati del torneo e le classifiche della fase a gironi. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 classifiche GIRONE A AX Armani Exchange Milano 6 Germani Basket Brescia 2 Acqua S.Bernardo ... Leggi su sportface

