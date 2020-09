Auto svolta verso il bar e centra un moto: ragazzo in gravi condizioni (Di martedì 1 settembre 2020) Brutto incidente in moto per un ragazzo di 21 anni martedì mattina. verso le 8, il giovane si è schiantato con la moto contro un'Auto lungo via Marconi a Edolo, riportando gravi ferite: è stato ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Auto svolta Auto elettriche, siamo alla svolta? Infobuild energia RC Auto online: come evitare le truffe

Acquistare l’RC Auto su internet è molto spesso vantaggioso e permette di risparmiare, anche in maniera sostanziale, sui costi dell’assicurazione per la propria auto. Tuttavia, c’è sempre il rischio d ...

Svolta per entrare nel parcheggio ma centra una moto, un 21enne sbalzato per diversi metri sull'asfalto

EDOLO. Gravissimo scontro auto-moto e un 21enne è stato trasportato all'ospedale civile di Brescia. L'allerta è scattata intorno alle 8 di oggi, martedì 1 settembre, lungo la strada statale 42 all'alt ...

