Asti, il Palio non si correrà (Di martedì 1 settembre 2020) Il Palio di Asti non si correrà. Questa mattina il sindaco Maurizio Rasero ha fugato ogni dubbio annunciando che l'edizione 2020 della manifestazione salterà. Lo ha fatto a margine della presentazione ... Leggi su gazzettadasti

GazzettadAsti : Asti, il Palio non si correrà - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Il Palio di Asti 2020 non si correrà: dopo il rinvio l’annullamento della corsa. Non succedeva dal 1966 - quotidianopiem : Il Palio di Asti 2020 non si correrà: dopo il rinvio l’annullamento della corsa. Non succedeva dal 1966 - florianarullo : RT @CorriereTorino: Covid, salta il Palio di Asti. «Ma si terrà la Douja d’or» - solops : Il Palio di Asti 2020 non si correrà: dopo il rinvio l’annullamento della corsa. Non succedeva dal 1966 -

Ultime Notizie dalla rete : Asti Palio Asti, la settimana del Palio che non c’è ATNews Asti, il Palio non si correrà

Il Palio di Asti non si correrà. Questa mattina il sindaco Maurizio Rasero ha fugato ogni dubbio annunciando che l’edizione 2020 della manifestazione salterà. Lo ha fatto a margine della presentazione ...

Covid, salta anche il Palio di Asti. «Ma si terrà la Douja d’or»

Niente Palio di Asti per quest’anno. L’evento che ogni anno porta in città migliaia di turisti è stato annullato. A darne notizia, che sarà ufficiale nel pomeriggio, il sindaco di Asti Maurizio Rasero ...

Il Palio di Asti non si correrà. Questa mattina il sindaco Maurizio Rasero ha fugato ogni dubbio annunciando che l’edizione 2020 della manifestazione salterà. Lo ha fatto a margine della presentazione ...Niente Palio di Asti per quest’anno. L’evento che ogni anno porta in città migliaia di turisti è stato annullato. A darne notizia, che sarà ufficiale nel pomeriggio, il sindaco di Asti Maurizio Rasero ...