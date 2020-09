Artico letteralmente in FIAMME negli ultimi mesi (Di martedì 1 settembre 2020) Purtroppo, per chi ancora non ne fosse al corrente, l’Artico continua a subire gli effetti di temperature allarmanti e una significativa fusione di ghiaccio marino. Non solo, in alcune aree della Siberia continuano a verificarsi devastanti incendi. E’ vero, il caldo durante la stagione estiva non è raro anche a quelle latitudini, ma la regione artica si sta riscaldando da due a tre volte la media globale, influenzando gli ecosistemi e persino le nostre vite. A tal proposito le rilevazioni satellitari offrono un’opportunità unica per comprendere i cambiamenti che si verificano nell’Artico. Secondo per il servizio per i cambiamenti climatici Copernicus (Copernicus Climate Change Service), luglio 2020 è stato il terzo più caldo di sempre a livello planetario, con temperature globali ... Leggi su meteogiornale

t_Cmdn : È raro, ma lo scioglimento del #permafrost può letteralmente far esplodere il terreno verso l'esterno a causa di un… -

Purtroppo, per chi ancora non ne fosse al corrente, l'Artico continua a subire gli effetti di temperature allarmanti e una significativa fusione di ghiaccio marino. Non solo, in alcune aree della Sibe ...

L'eccezionale estate calda sta seriamente compromettendo la tenuta dei ghiacci marini dell'Artico. Il forte riscaldamento riscontrato in queste ultime settimane è da attribuire alla presenza di vasti ...

