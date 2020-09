Arena del Mare, il teatro salernitano ricorda Gino Esposito (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Secondo e penultimo appuntamento per il teatro Arbostella di Salerno nel ricco cartellone dell’Arena del Mare, location prescelta dal Comune di Salerno per far ripartire il mondo dello spettacolo dopo lo stop dovuto al Covid. Mercoledì 2 settembre serata del tutto particolare nella platea del sotto-piazza della Concordia. Il mondo teatrale salernitano, attori, registi, produttori e direttori artistici ricorderanno tutti insieme Gino Esposito, il patron del teatro Arbostella scomparso improvvisamente a fine aprile, nel periodo del lockdown durante il quale non ha potuto beneficiare dell’ultimo saluto di quanti lo hanno conosciuto e stimato. E soprattutto senza i suoi “amici del ... Leggi su anteprima24

Un’altra settimana di grande spettacolo con il baseball americano in onda su Sky. Da oggi a domenica 6 settembre, l’appuntamento in diretta è con altre tre partite di regular season della Major League ...

Da Verona accendiamo la musica: il 4 settembre il grande concerto in streaming

Al via la settimana che mobilita gli artisti e l’industria musicale italiana a sostegno dei lavoratori della musica. Da Verona accendiamo la musica è un progetto artistico e sociale lanciato da Music ...

