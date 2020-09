Arbitri, Rizzoli confermato designatore per Serie A e B (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Nicola Rizzoli confermato alla guida della Can nazionale , unificata dalla nuova stagione per Serie A e B,, al suo fianco la novità di Paolo Calcagno di Nichelino coadiuvati da Gabriele Gava , ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nicola Rizzoli confermato alla guida della Can nazionale (unificata dalla nuova stagione per Serie A e B), al suo fianco la novità di Paolo Calcagno di Nichelino coadiuvati da ...

Arbitri, per Giacomelli (che fece infuriare il Napoli con l’Atalanta) un altro anno in deroga

La classe arbitrale, tanto criticata nel corso dell'ultima stagione, si prepara alla prossima con delle novità. Le ha anticipate Luca Marelli, ex arbitro, attraverso i proprio canali social: "Calvares ...

