Alessandro Gassman a Vittorio Sgarbi “cosetto nervosetto” e Sgarbi lo asfalta con la sua risposta (Di martedì 1 settembre 2020) Una lite social come, purtroppo, se ne vedono tante quella avvenuta tra Alessandro Gassman figlio del grandissimo Vittorio e Vittorio Sgarbi. Alessandro Gassmann etichetta Sgarbi “cosetto nervosetto” Vittorio Sgarbi è sindaco di Sutri, borgo in provincia di Viterbo. Vittorio Sgarbi, che ha sempre sostenuto che l’uso improprio della mascherina faccia più danni che altro ha emesso un’ordinanza a Sutri che, più che altro è una provocazione e cioè ha vietato l’uso della mascherina in luoghi aperti e, comunque, dove non ci sono assembramenti e ha ... Leggi su baritalianews

VittorioSgarbi : Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - Stefy19971966 : RT @VittorioSgarbi: Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - LorenzoPuliga : RT @VittorioSgarbi: Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - Sinclai91549135 : RT @VittorioSgarbi: Il conformista Alessandro Gassman di suo padre non ha niente. E fatica a capire che ... - GiuseppeMATARR5 : @VittorioSgarbi @civis_hyrule @AnsaRomaLazio @rep_roma @corriereroma @ilmessaggeroit @tempoweb @Libero_official… -