Troppi “cheaters” su Modern Warfare e Warzone: Activision intraprende un’azione legale (Di lunedì 31 agosto 2020) I fan di Call of Duty saranno certamente molto contenti di sapere che Activision ha deciso finalmente di affrontare in maniera concreta i problemi di “cheating” che affliggono Modern Warfare e Warzone. L’azienda statunitense produttrice di videogiochi ha infatti intentato una causa contro CXCheats, uno dei più noti sviluppatori di cheat del gioco, costringendolo efficacemente a mettere fine alle loro operazioni su Call of Duty. I cheat provider, che hanno sviluppato e venduto wallhack o aimbot ai propri clienti, hanno annunciato tramite Discord la chiusura completa di tutti i servizi relativi ai titoli Call of Duty con effetto immediato. “A seguito della nostra causa legale con Activision, abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo e il supporto per tutti ... Leggi su esports247

