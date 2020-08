Tragedia in via Tiburtina, ha un malore mentre è alla guida e si schianta contro un’altra auto: morto un 74enne (Di lunedì 31 agosto 2020) Non c’è stato purtroppo nulla da fare per un uomo di 74 anni che questa mattina, intorno alle 12, ha perso la vita mentre era a bordo della sua auto, una Renault Laguna. Il sinistro è avvenuto in via Tiburtina, all’altezza di via Marco Simone ed ha visto coinvolta anche un’altra vettura, una Renault Twingo. La vittima che, molto probabilmente, è stata colta da un malore improvviso ha perso il controllo delle vettura urtandone un’altra al cui interno vi era una signora di 47 anni. Quest’ultima non ha riportato conseguenze in quanto la velocità a cui viaggiava l’anziano era piuttosto sostenuta. Sul posto per gli accertamenti gli operatori sanitari, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo, e la pattuglia della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

