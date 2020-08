Tir in fiamme alla barriera di Roma Est: l’autista è riuscito a mettersi in salvo (Di lunedì 31 agosto 2020) Questa mattina un TIR si è incendiato all’altezza della barriera di Roma Est in entrata nella capitale. Intorno alle 7 tre mezzi dei vigili del fuoco delle sedi di Tuscolano II e La Rustica sono intervenuti per l’incendio di un autoarticolato completamente avvolto dalle fiamme. L’autista è riuscito ad accostare sulla corsia di emergenza e scendere dal mezzo e a mettersi in salvo. Sul posto per la gestione della viabilità e’ presente la Polizia Stradale.L'articolo Tir in fiamme alla barriera di Roma Est: l’autista è riuscito a mettersi in salvo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

valentinadigrav : RT @rep_roma: Roma, auto in fiamme dopo scontro con tir sul Gra. Morto l'automobilista [di FLAMINIA SAVELLI] [aggiornamento delle 14:33] ht… - rep_roma : Roma, auto in fiamme dopo scontro con tir sul Gra. Morto l'automobilista [di FLAMINIA SAVELLI] [aggiornamento delle… - Today_it : Inferno in autostrada: muore nella smart in fiamme dopo uno scontro con un tir - CinqueNews : ++ ULTIM'ORA ++ TRAGICO INCIDENTE ALLA PORTE DI ROMA, SCONTRO TIR-AUTO, MACCHINA VA IN FIAMME: UN MORTO -

Ultime Notizie dalla rete : Tir fiamme Tir in fiamme in A14, riaperto il tratto tra Imola e diramazione Ravenna Il Nuovo Diario Messaggero Incendio barriera Roma Est: tir in fiamme

Incendio all’altezza della barriera di Roma Est. Alle 7 di lunedì 31agosto tre mezzi dei Vigili del fuoco (Tuscolano II e La Rustica) sono intervenuti per un autoarticolato completamente avvolto dalle ...

A1, incidente in autostrada: donna muore nella Smart in fiamme dopo scontro con tir

Tragico incidente stradale tra una Smart e un tir questa mattina sull’autostrada A1, sulla diramazione Roma Sud all’altezza di Torrenova. Alle 11:20 circa di questa mattina, 28 agosto, sulla Diramazio ...

Incendio all’altezza della barriera di Roma Est. Alle 7 di lunedì 31agosto tre mezzi dei Vigili del fuoco (Tuscolano II e La Rustica) sono intervenuti per un autoarticolato completamente avvolto dalle ...Tragico incidente stradale tra una Smart e un tir questa mattina sull’autostrada A1, sulla diramazione Roma Sud all’altezza di Torrenova. Alle 11:20 circa di questa mattina, 28 agosto, sulla Diramazio ...