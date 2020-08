Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn parla dei personaggi che non poteva usare (Di lunedì 31 agosto 2020) James Gunn ha commentato su Instagram le imposizioni della DC sui personaggi che non poteva usare in Suicide Squad: Missione Suicida. James Gunn ha commentato su Instagram le imposizioni della DC sui personaggi che non poteva usare in Suicide Squad: Missione Suicida. Il regista ha postato una locandina del classico bellico Quella sporca dozzina, citandolo come una delle ispirazioni per il suo film, che contiene una nuova incarnazione della Squadra precedentemente portata sullo schermo da David Ayer. Nei commenti un fan gli ha chiesto se ci fossero restrizioni da parte ... Leggi su movieplayer

Dopo anni di silenzio, i ragazzi di Rocksteady sono tornati allo scoperto per annunciare il loro nuovo progetto, Suicide Squad: Kill the Justice League, generando immediatamente un incredibile interes ...

Aumenta l’interesse per The Suicide Squad Missione Suicida dopo il DC Fandome: all’evento sono stati mostrati un video dietro le quinte e uno di presentazione dei protagonisti del film. Soffermandomi ...

Dopo anni di silenzio, i ragazzi di Rocksteady sono tornati allo scoperto per annunciare il loro nuovo progetto, Suicide Squad: Kill the Justice League, generando immediatamente un incredibile interes ...

Aumenta l'interesse per The Suicide Squad Missione Suicida dopo il DC Fandome: all'evento sono stati mostrati un video dietro le quinte e uno di presentazione dei protagonisti del film.