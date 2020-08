Sudan, governo e ribelli siglano pace dopo 17 anni di conflitto (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Il governo del Sudan ha siglato un accordo di pace con l’alleanza di gruppi armati del sud, un passo che mira a porre fine a 17 anni di conflitto che ha causato oltre 300.000 morti nel Paese. Come riporta l’agenzia di stato Suna, a firmare la pace con l’esecutivo di Khartoum e’ stato il Sudan revolutionary front (Srf), un fronte che riunisce milizie armate appartenenti agli stati regionali del Darfur occidentale, di Kordofan meridionale e di Nilo azzurro. Leggi su dire

