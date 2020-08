Sherlock Holmes Chapter One: Nuovi dettagli sul Gameplay (Di lunedì 31 agosto 2020) Durante la Gamescom 2020 è stato mostrato un nuovo Gameplay Trailer di Sherlock Holmes Chapter One, il team di sviluppo ha colto inoltre l’occasione per condividere Nuovi dettagli che vi riportiamo a seguire. Nuovi dettagli per Sherlock Holmes Chapter One A seguire la dichiarazione ufficiale del team: Il mondo in cui vive Sherlock Holmes è sinistro, contorto e oscuro, gli abitanti della cittadina si fanno giustizia con le proprie mani, ed i crimini sono davvero bizzarri.Impigherete 15 ore per completare l’avventura e 40 invece se vi dedicherete alle attività secondarie. 30 circa le missioni secondarie, le quali risulteranno ... Leggi su gamerbrain

