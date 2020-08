Sampdoria, Ferrero: “Basta calcio nel desterto, bisogna riaprire gli stadi” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, è tornato ancora una volta sul tema relativo alla riapertura degli stadi: “Basta con il pallone nel deserto! Il calcio senza pubblico non ha senso, è il momento di riaprire gli stadi. Non so cosa stiamo aspettando per riaprire. Non si può fare il paragone degli stadi con le discoteche che sono al chiuso o quasi. E lì, dopo il lungo lockdown, la gente va per sfogarsi. Il nostro spettacolo è in spazi sempre ampi e all’aperto”. “Pensate alla capienza di ogni stadio… Vogliamo il distanziamento, allora facciamo entrare metà degli spettatori. A Marassi 20 mila per 40 mila posti a sedere. Basta anche il 40% con ... Leggi su sportface

