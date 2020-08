Salvini è arrivato a Saronno, con lui anche Attilio Fontana | FOTO (Di lunedì 31 agosto 2020) Matteo Salvini è arrivato a Saronno e ha fatto il suo ingresso nel cortile di Villa Gianetti, dove diverse centinaia di sostenitori lo attendevano fin dalle 17, in una città blindata e con molte strade chiuse per motivi di sicurezza. Il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana aveva varcato il cancello di Villa Gianetti a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Salvini è arrivato a Saronno, con lui anche Attilio Fontana FOTO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Sono molti i nodi che si affastellano, in vista della ripresa di settembre, per il governo, la sua maggioranza e le Camere. Ma prima di vederli nel dettaglio bisogna partire da un dato di fatto: la ve ...Dopo l'uscita dalla Lega dei consiglieri Rossi, Bertolazzi e Dallaglio, i voti in consiglio della maggioranza sono risicati e potrebbero non bastare La fuoriuscita dalla Lega dei consiglieri Silvio Ro ...