Rom di Castel Romano in protesta, in corso sit-in al Campidoglio: ‘Siamo cittadini romani, la nostra è una storia di sofferenza’ (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ questo il testo della lettera che la comunità rom dell’area F di Castel Romano ha protocollato questa mattina in Campidoglio. «Gentile sindaca Virginia Raggi, siamo famiglie che da decenni vivono a Roma. Siamo mamme e papà, cittadini romani nati e cresciuti a Roma, la città che amiamo e sentiamo nostra e nella quale tutti noi abbiamo frequentato le scuole. Molti di noi sono cittadini italiani, i giovani lo diventeranno a breve. La nostra è una storia di sofferenza e dolore, iniziata con la fuga dalla Jugoslavia e da quel momento condotta prima tra baracche e topi, poi dentro i recinti dei “villaggi” realizzati dall’Amministrazione Comunale. Le vicende ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Rom di Castel Romano in protesta, in corso sit-in al Campidoglio: ‘Siamo cittadini romani, la nostra è una storia d… - CarabellaSimone : Incredibile! I rom del campo di castel romano, protestano contro la chiusura del campo e chiedono case popolari.… - romasociale : APPELLO ALLA #RAGGI DALLE #FAMIGLIE #ROM DI #CASTELROMANO: 'VOGLIAMO USCIRE DAL GHETTO' - annehanamura : Cmq il campo 'Rom' di Castel Romano ,ci sono passata, è presidiato non più solo dalla polizia ma da almeno 2 camion… - Jonas62712964 : RT @RedattoreSocial: Roma. E se per il campo rom di Castel Romano si seguisse il modello (leghista) di Ferrara? -