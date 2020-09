Quando avevamo re degni di questo nome, non quelli interessanti come i gattini dell’internet (Di lunedì 31 agosto 2020) Ho un’amica che ha persino più tempo libero di me. Ogni mattina guarda i siti dei giornali italiani (che io apro circa ogni cinque anni), e mi manda foto dello schermo con sotto maiuscole ed esclamativi «Di nuovo?!» o «Ma perché?!». La sua esasperazione è dovuta al fatto che ogni giorno, sui siti dei giornali italiani, c’è qualche articolo sulle Loro Noiosità Reali, cioè l’ex attrice Meghan Markle e lo scognomato Harry. Sì, insomma: il figlio di Diana Spencer e la di lui moglie. Prima di loro era ancora peggio. Perché almeno la scusa per parlare di questi due è che si sono dimessi dalla famiglia reale (il che ha reso lei l’eroina dei gruppi di nuore insoddisfatte su Facebook: dimettersi dalla famiglia del marito, che sogno). E perché almeno, essendo lei di ... Leggi su linkiesta

amnestyitalia : Sembra proprio che gli attacchi contro le donne e il sessismo da tastiera non vadano mai in vacanza. Poco è cambiat… - Jk_italy : [??] Jungkook reaction alla #1 Hot 100. 'È stato come un sogno quando ho sentito che avevamo raggiunto la #1 nella… - dime_luca : @MazelliSofia Ricordo quando si diceva che non avevamo i soldi per Lukaku ... Speriamo finisca allo stesso modo anche quest'anno - robertodp1958 : @puntina00 Me ne parlava anche mia mamma. Ero molto piccolo, quando successe, non posso ricordarmelo personalmente,… - GIUSY09829321 : @deidda @FratellidItalia Gli do solidarietà ma se nessuno di ribella!!! Parliamo chiaro quando noi del nord con em… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando avevamo Quando avevamo re degni di questo nome, non quelli interessanti come i gattini dell'internet Linkiesta.it Anche quest’anno è allarme scuola All’appello mancano 4 mila docenti

Tra le mille incognite che riguardano l’avvio del prossimo anno scolastico c’è anche quella relativa al personale della scuola: il dubbio è relativo all’individuazione, entro il 14 settembre, dei supp ...

Sollazzo su Osimhen: "Progressione che Mertens non ha, movimenti e modo di inquadrare la porta..."

Il giornalista Boris Sollazzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento degli azzurri di Rino Gattuso, ponendo l'attenzione su Osimhen e la prima uscita dell'attacca ...

Tra le mille incognite che riguardano l’avvio del prossimo anno scolastico c’è anche quella relativa al personale della scuola: il dubbio è relativo all’individuazione, entro il 14 settembre, dei supp ...Il giornalista Boris Sollazzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento degli azzurri di Rino Gattuso, ponendo l'attenzione su Osimhen e la prima uscita dell'attacca ...