Nuovi sbarchi a Lampedusa, scendono sulle strade i cittadini: “stop immigrati” (Di lunedì 31 agosto 2020) Sbarcati altri 450 migranti a Lampedusa e 300 sono in arrivo, la gente del posto e il sindaco minacciano azioni forti contro il governo. La gente di Lampedusa non ne può più. I migranti continuano a sbarcare, molti sono positivi, gli hotspot sono pieni e al collasso, ogni tanto fugge qualcuno e li vedono aggirarsi accanto alle spiagge piene di bagnanti. Una situazione insostenibile che il governo non riesce a risolvere e neppure il sindaco Salvatore Martello, nonostante i proclami. E allora la popolazione vuole fare da sola e annuncia azioni forti per fermare gli sbarchi. Due notti fa è arrivato un barcone con 450 migranti e dal Viminale fanno sapere che in arrivo ce ne sono almeno trecento. Lo sbarco nella notte di 450 migranti Sull’isola attualmente ci sono 1.526 migranti, divisi tra ... Leggi su chenews

