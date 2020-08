Niccolò Pagani, professore de “L’Eredità”: «Dobbiamo tornare a scuola, lamentarsi è inutile» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Dobbiamo tornare a scuola, toccare con mano i problemi e affrontarli nella pratica. Avere un’agenda di lungo periodo è difficile, lamentarsi inutile. Torniamo e rispettiamo le regole», così Niccolò Pagani, il campione de “L’Eredità”, che ha lasciato il programma in anticipo per poter tornare ad insegnare ai suoi ragazzi. Il docente ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera” in cui ha parlato del tema caldo del giorno: la possibilità che le scuole restino chiuse. Il giovane è per il rientro a tutti i costi: «In presenza e con lo stesso numero di ore», ha sottolineato. leggi anche l’articolo —> Salvini rilancia slogan dei ... Leggi su urbanpost

