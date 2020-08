Meghan Markle, l’amica svela la sua ossessione: “L’ha pianificato per tutta la vita” (Di lunedì 31 agosto 2020) La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionali e di recente a destare attenzione sono state le rivelazione di un’amica di Meghan Markle. L’ossessione di Meghan Markle Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Mail Online, Ninaki Priddy, la migliore amica di Meghan Markle, ha rivelato che la … L'articolo Meghan Markle, l’amica svela la sua ossessione: “L’ha pianificato per tutta la vita” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa al Mail Online, Ninaki Priddy, la migliore amica di Meghan Markle, ha rivelato che la moglie di Harry ha sempre avuto una grande ammirazione per ...L’ultimo capriccio della duchessa del Sussex è questa villa da 5mila metri quadri a Santa Barbara, in California. Il suo futuro e quello del figlio Archie per lei resta negli Usa, come ha ribadito dic ...