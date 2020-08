Marconi si presenta: “Ecco cosa serve per vincere in Serie C. Quando ha chiamato il Palermo…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Parola a Ivan Marconi.Il nuovo difensore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni."Il denominatore comune delle due promozioni conquistate? Sicuramente il gruppo coeso è una parte fondamentale per la vittoria del campionato che è lungo ed estenuante, quindi tutti diventano fondamentali. Poi ovviamente l'unione d'intenti di società, tifosi e squadra; serve creare alchimia e se tutte queste componenti si sommano non si può che far bene. Palermo? L'ambizione del Monza è stata altissima e hanno deciso di fare le loro scelte, Quando mi ha chiamato il Palermo non ci ho pensato due volte perché sapevo di venire in una piazza importante", ha dichiarato. Leggi su mediagol

