L’Ora della Verità fa flop ma torna su Canale5, anticipazioni 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Ora della Verità lascia tutti con il fiato sospeso, almeno quella parte di pubblico che non si è detta annoiata da una serie che sembra un po’ “una variazione sul tema” di cose già trite e ritrite e che non ha permesso alla serie di portare a casa buoni ascolti. Ottima la fotografia, incantevole la location e, salvo qualche errore, anche la colonna sonora, il popolo dei social però ieri sera si è diviso tra la voglia di capire cosa è successo ai protagonisti della serie e chi, invece, ha apprezzato poco il contenuto. L’Ora della Verità ha portato il pubblico di Canale5 in Corsica pronti a seguire le tracce di Clotilde di ritorno nella sua città per aiutare la figlia in vacanza dai nonni e ritrovandosi così ad affrontare quello ... Leggi su optimagazine

amnestyitalia : Hanno salvato migliaia di vite, ma ora rischiano 20 anni di carcere. Firma l'appello per chiedere l'archiviazione d… - Corriere : L'annuncio della sottosegretaria Zampa: «Stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocit… - ilfoglio_it : Il virus e il lockdown, il dopo, l’estate dei dubbi e della stanchezza. Ora che tra mille domande si ritorna a scuo… - AdrianaSpappa : RT @EleonoraCamilli: A che punto siamo con l’abolizione dei decreti sicurezza? E niente, mi sa che saltano anche le modifiche, almeno per… - PensareMigrante : RT @EleonoraCamilli: A che punto siamo con l’abolizione dei decreti sicurezza? E niente, mi sa che saltano anche le modifiche, almeno per… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ora della Milano, il monastero ortodosso di via San Gregorio: l'anima russa di Porta Venezia Corriere della Sera