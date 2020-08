L’ora della verità anticipazioni seconda puntata: Palma è viva ma chi la tiene segregata e perchè? (Di lunedì 31 agosto 2020) E’ andata ieri in onda la prima puntata de L’ora della verità, la fiction francese che ci porta in Corsica alla scoperta di un mistero che dura da 25 anni. Il giorno di Ferragosto del 1994 infatti, la famiglia di Clotilde ha un incidente in macchina. Solo la ragazza sopravvive mentre suo fratello, suo padre e sua madre muoiono. Ma come sono andate davvero le cose? Clotilde continuerà a indagare anche nella seconda puntata de L’ora della verità in onda oggi 31 agosto 2020 su Canale 5. Nella nuova puntata della serie vedremo l’episodio 4, l’episodio 5 e l’episodio 6. Clotilde, a differenza di quanto credono tutti, pensa che sua madre sia ancora viva. C’è solo un’altra persona ... Leggi su ultimenotizieflash

robertosaviano : Chi comprerà i ristoranti falliti? Chi gli hotel in difficoltà o le fabbriche in crisi per le conseguenze della pan… - Corriere : L'annuncio della sottosegretaria Zampa: «Stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocit… - TuttoMercatoWeb : Comunicato della Lokomotiv: 'Principio di accordo con l'Atalanta per Miranchuk: ora le visite' - CasaLettori : RT @SimiWonderland: #Incipit #CasaLettori @CasaLettori Ora che il futuro s'era fatto corto e mi sfuggiva di mano, con l'inesorabilità del… - simo_cg : @Lunadargento5 La frase è ora di ristabilire la legalità in questo paese è un capolavoro della stronzata ??????? , ne… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ora della Francesca Frezza: «Mia figlia Nina uccisa dal citrobacter, pessima igiene nell'ospedale di Verona» Corriere della Sera