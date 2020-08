La sinistra si attacca ai biscotti. Bufera per il post su Salvini con i Ringo (Di lunedì 31 agosto 2020) Un post dell'account Twitter Lega - Salvini Premier scatena il putiferio. "Uniti si vince!", si legge in un tweet a com mento di un foto-confronto piuttosto singolare, ovvero la stretta di mano di Matteo Salvini con un sostenitore di colore e la storica pubblicità dei biscotti Ringo con protagonisti due ragazzi dalla pelle di diverso colore. Apriti cielo, sono subiti partiti i tam tam della sinistra: giù le mani dai biscotti per propaganda politica, tanto che la Barilla - proprietaria del marchio che fa capo a Pavesi - è stata costretta a prendere le distanze dall'operazione dicendosi estranea. "Non abbiamo mai autorizzato la Lega a usare lo spot dei Ringo né il marchio", hanno detto dall'azienda ... Leggi su iltempo

