Juve | Pirlo manager a tutto tondo Idee chiare e prima linea sul mercato con le telefonate

Andrea Pirlo sta dirigendo i primi allenamenti della Juventus e sta lavorando sul campo, dimostrando di avere delle idee chiare. Il tecnico ha inoltre illustrato alcuni suoi concetti in conferenza sta ...

Pirlo alla conquista di CR7: da Ferguson a Mou, il pagellone dei suoi ex allenatori

Da Madrid a Torino, poche panchine sono rimaste salde con l’opposizione di Ronaldo e il nuovo tecnico della Juve lo sa. Sir Alex e Ancelotti sono nel cuore di Cristiano, Mou e Benitez invece... Inutil ...

